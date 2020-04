Meer overlijdens door Covid-19 dan China, Braziliaans president reageert: “Ja, en? Wat wil je dat ik doe?” Charlotte De Backer

29 april 2020

08u25 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met 5.017 overlijdens door Covid-19 telt Brazilië nu al meer doden dan China, waar de uitbraak begon. Bij de officiële cijfers van China worden wel serieuze vraagtekens geplaatst. Brazilië is in elk geval het ergst getroffen land van Latijns-Amerika. Wanneer een journalist president Jair Bolsonaro daarover een vraag wil stellen, reageert hij erg onverschillig. “En? Wat wil je dat ik doe? Ik kan geen wonderen verrichten”, aldus Bolsonaro.

Intussen vrezen heel wat Brazilianen voor de economische gevolgen van de coronacrisis. Vooral de armsten van het land worden zwaar getroffen. “Wij zijn niet bang van het virus, dat dodelijk is, het is de honger die erg is. Wakker worden en geen brood hebben om te eten. Maar ook later op de dag, ‘s avonds, niets hebben om te eten. Het is echt erg”, vertelt Ivanilson Ulisses (49) met tranen in zijn ogen.