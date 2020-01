Meer miserie voor Boeing: technici ontdekken nieuwe veiligheidsrisico’s in 737 MAX AW

06 januari 2020

Bron: The New York Times 1 De Boeing 737 MAX zou in het beste geval eind maart terug mogen opstijgen vanop Belgische bodem. Of dat wel zo veilig is? Volgens de Federal Aviation Administration (FAA), het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, alvast niet. Niet enkel de software maar ook de bedrading van het Boeing-toestel zou tekortschieten.

Na de dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië werd de Boeing 737 MAX wereldwijd uit het luchtruim verbannen. Normaal zouden de toestellen eind 2019 terug mogen opstijgen, op voorwaarde dat de softwarefout geen probleem meer zou vormen. Voor ons land is dat inmiddels eind maart geworden.



Inmiddels rijst de vraag of de Boeing 737 MAX nog wel zal vliegen. Niet alleen zou er sprake zijn van een softwarefout, er zijn nieuwe potentiële ontwerpfouten komen bovendrijven.

Kortsluiting

Op verzoek van de Federal Aviation Administration voerden de technici van Boeing in december een interne audit uit om te bepalen of het de gevaren van belangrijke systemen nauwkeurig had ingeschat. Terecht verzoek, zo bleek uit de bevindingen van de technici.

Onder meer zijn zorgen gerezen over de bedrading die helpt de staart van het vliegtuig te controleren. Er wordt nu gekeken of twee essentiële bundels misschien te dicht bij elkaar liggen waardoor kortsluiting zou kunnen ontstaan. Ze uit elkaar halen is een relatief simpele ingreep.

De FAA raadt ten zeerste aan om de 737 NG, de voorloper van de MAX, nauwgezet te onderzoeken. Op die manier moet Boeing uitsluiten dat hetzelfde probleem bij dat toestel kan optreden. Van de 737 NG zijn er momenteel 6.800 toestellen in dienst.

346 doden

De 737 MAX-toestellen staan sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken in zes maanden tijd met in totaal 346 doden. Bij de ongelukken in Indonesië en Ethiopië drukte een systeem dat overtrek van het toestel moest voorkomen herhaaldelijk de neus naar beneden. Dat systeem reageerde op foutieve data van een sensor.

Boeing besliste in december om deze maand te stoppen met de productie van 737 MAX, zijn bestverkopende toestel.

In België heeft TUI fly vier MAX-vliegtuigen in de vloot. TUI liet eerder al weten vervangtoestellen te hebben voorzien, omdat het niet duidelijk is wanneer de vliegtuigen weer in gebruik genomen zullen mogen worden.