Meer migranten springen uit wanhoop van reddingsschip voor kust Lampedusa, Spanje stuurt militair schip kg lh hl

20 augustus 2019

12u50

Bron: Belga 3 Uit wanhoop zijn migranten van het reddingsschip Open Arms in de Middellandse Zee gesprongen, zo maakte de ngo Proactiva Open Arms bekend. Het schip ligt voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Spanje kondigt ondertussen aan een militair vaartuig naar de Open Arms te sturen om de migranten over te nemen en het schip te begeleiden naar een haven op Mallorca.

Het schip heeft 98 migranten aan boord en ligt net voor Lampedusa. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini weigert al weken om het schip te laten aanmeren. "Negen mensen zijn wanhopig in het water gesprongen om de kust van Lampedusa te proberen bereiken", aldus de Spaanse organisatie die het schip uitbaat.



Bemanningsleden en de Italiaanse kustwacht gingen de migranten achterna om hen opnieuw aan boord te brengen. "De situatie is niet onder controle", aldus nog de ngo nadat ze eerder een video hadden gepost van een andere migrant die in het water was gesprongen. Die werd tegengehouden door een boot van de Italiaanse kustwacht.

🔮🔮#UPDATE

9 personas se han lanzado al agua intentando llegar a la desesperada a la costa de Lampedusa.

Nuestros socorristas y guardacostas italianos estĂĄn intentando rescatarles.

La situaciĂłn estĂĄ fuera de control. pic.twitter.com/Wgxw2ebjiP Open Arms(@ openarms_fund) link

Syriër

De eerste man die in zee sprong, een Syriër, werd gered door de Italiaanse autoriteiten, die voor hem zorgen, zei een woordvoerster van Open Arms. De Italiaanse kustwacht kwam ook te hulp bij degenen die later sprongen, zagen verslaggevers van Reuters.

Op beelden was te zien dat een paar mensen op een kleine rubberboot naar de Open Arms werden gebracht, maar het was niet duidelijk of zij tot de geredde migranten behoorden.

Spaanse hulp

Het Spaanse marineschip Audaz “zal deze namiddag om 17.00 uur vertrekken en drie dagen varen naar Lampedusa, waar gezorgd zal worden voor de mensen die opgepikt werden door Open Arms”, laat de Spaanse regering weten. Het is de bedoeling dat de Auduz het ngo-schip zal begeleiden. Het is “de meest geschikte optie om de humanitaire noodsituatie op te lossen”. De migranten zullen daarna naar de haven van Palma de Mallorca worden gebracht, zo staat nog in de mededeling. Eerder hebben zes Europese landen al aangeboden de migranten te willen over nemen.

Afgelopen weekend had de Spaanse regering al aangeboden om de migranten naar de haven van Algeciras in AndalusiĂ« te brengen. Maar dat voorstel werd door de ngo Proactiva Open Arms afgewezen omdat het “onrealiseerbaar” zou zijn, aangezien die haven te ver weg ligt.

“Taxi’s voor mensensmokkelaars”

ItaliĂ« heeft een harde lijn gekozen voor het binnenlaten van migranten. Minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, zegt dat door hulporganisaties gerunde hulpschepen “taxi’s” zijn geworden voor mensensmokkelaars. Salvini suggereerde dat de organisatie de problemen aan boord overdrijft. Van acht migranten die gisterenavond aan wal werden gebracht voor dringende medische hulp, hadden er slechts twee gezondheidsproblemen, zei hij.

De afgelopen 48 uur sprongen ook andere migranten van het vaartuig, ook zij werden naar het schip teruggebracht.