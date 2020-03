Meer meisjes dan ooit gaan naar school, maar ze hebben nog steeds buitensporig veel last van geweld en discriminatie IB

04 maart 2020

00u40

Bron: Belga 0 Meer meisjes gaan naar school dan ooit tevoren, maar ondanks deze opmerkelijke vooruitgang in het onderwijs is de wereld nog steeds een gewelddadige, uiterst discriminerende plek voor meisjes en vrouwen, waarschuwen het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef), de ngo Plan International en de VN-taakgroep UN Women woensdag in een rapport.

Volgens een mededeling van Unicef België wordt in het rapport opgemerkt dat de kans om naar de middelbare school te gaan de afgelopen tien jaar zelfs groter werd voor meisjes dan voor jongens. Toch waren in 2016 70 procent van de geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel wereldwijd, vooral voor seksuele uitbuiting, vrouwen of meisjes. En een op de twintig meisjes (zowat 13 miljoen) tussen 15 en 19 jaar oud heeft in haar leven te maken gehad met verkrachting.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice van UN Women, zegt in de mededeling: "Zolang vrouwen en meisjes drie keer zoveel tijd en energie moeten besteden aan huishoudelijke taken als mannen, blijven gelijke kansen voor meisjes om hun opleiding af te ronden en een goede baan te vinden op een veilige werkplek, buiten bereik."

Het rapport ‘A new era for girls: Taking stock on 25 years of progress’ (‘Een nieuw tijdperk voor meisjes: de balans van 25 jaar vooruitgang’) werd uitgebracht ter gelegenheid van een belofte die regeringen een kwarteeuw geleden wereldwijd deden voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes. Volgens Unicef-directrice Henrietta Fore hebben de regeringen die belofte van de Verklaring en het Actieplatform van Peking slechts gedeeltelijk ingelost.