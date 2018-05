Meer macht voor de president: Burundezen gaan akkoord met wijziging van de grondwet SVM

21 mei 2018

17u51

Bron: Belga 0 De grondwetswijziging die de Burundese president Pierre Nkurunziza tot 2034 aan de macht kan houden, is bij referendum aanvaard. Van de deelnemers zou 73,3 procent voor de nieuwe regeling gestemd hebben.

Bijna 5 miljoen Burundezen konden donderdag aangeven of ze de grondwetswijziging steunen waarmee Nkurunziza tot 2034 aan de macht zou kunnen blijven. In het voorstel staat te lezen dat het mandaat van de president vanaf 2020 zeven jaar duurt, in plaats van vijf jaar.

Of de huidige president opnieuw kandidaat kan zijn, was niet op te maken uit de tekst. Maar daar houden alle waarnemers wel rekening mee. Nkurunziza leidt het land sinds 2005.