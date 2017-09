Meer kunst en geschiedenis voor Nederlandse scholieren ESA

Scholen moeten hun leerlingen verplicht een keer een bezoek laten brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die onderhandelen over een nieuw kabinet, hebben dat afgesproken. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving hierover door De Telegraaf. Ook een bezoekje aan de Tweede Kamer in Den Haag wordt verplichte kost.

Volgens De Telegraaf zijn er ook afspraken gemaakt over meer aandacht op scholen voor de Grondwet en les aan alle scholieren over tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied. Dat de partijen dat laatste van plan waren, was al eerder uitgelekt.

Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits ontvangt de scholieren "met open armen". "Dit zou echt fantastisch zijn. Het is een droom, die ik in 2008 heb uitgesproken, die werkelijkheid wordt. Ieder kind heeft recht op kunst. In Nederland dreigt dit in het onderwijs tussen wal en schip te vallen, terwijl het een belangrijk onderdeel is van de beschaving". Het Rijksmuseum verwelkomde vorig jaar zo'n 150.000 scholieren en daar kunnen volgens Dibbits nog makkelijk 100.000 bij. "In het museum is naast De Nachtwacht zoveel te zien, het is zo'n groot gebouw. Dat gaat prima". Volgens de directeur geeft het Rijks bovendien een goed beeld van de kunst en geschiedenis van Nederland.