Meer hormonenvrij Amerikaans rundvlees toelaten op Europese markt: "Maar totale hoeveelheid geïmporteerd vlees blijft dezelfde" AW

03 september 2018

16u20

Bron: Belga 0 Om "de letter en de geest" te respecteren van het akkoord dat Jean-Claude Juncker en Donald Trump op 25 juli sloten, wil de Europese Commmissie de discussie met de Verenigde Staten over de export van Amerikaanse rundvlees die al jaren aansleept, eindelijk beslechten. De Commissie stelt voor om meer Amerikaans hormonenvrij rundvlees te importeren, zonder te raken aan het plafond van 45.000 ton dat de EU jaarlijks mag invoeren.

Vorige maand gooiden Commissievoorzitter Juncker en de Amerikaanse president Trump het in Washington op een akkoord. Ze willen de opgelopen spanningen tussen de EU en de VS verlichten en een nieuw hoofdstuk openen in de trans-Atlantische handel. Het is de bedoeling om op termijn tot een tariefvrije handel voor industriële producten te komen, maar ook om aanslepende handelsgeschillen uit te klaren.

In die context wil de Commissie iets doen aan de discussie over de export van Amerikaans rundvlees dat met groeibevorderende hormonen werd bewerkt. De EU wil geen hormonenvlees invoeren en sprak daarom met de VS een quotum voor de invoer van hormonenvrij vlees af. Om de aanslepende discussie op te lossen, wil de Commissie het aandeel van de VS in de jaarlijks toegestane maximale hoeveelheid geïmporteerd hormonenvrij vlees optrekken. Aan het plafond van 45.000 ton wordt niet geraakt, de VS zouden binnen die vork wel een groter aandeel voor hun rekening mogen nemen.

Hoge voedselveiligheids-en gezondheidsstandaarden behouden

Commissaris voor Landbouw Phil Hogan drukt de Europese veehouders op het hart dat er niet meer vlees op de Europese markt zal worden geïmporteerd, en dat er met de eis dat er enkel hormonenvrij vlees mag worden ingevoerd niet getornd wordt aan de "hoge voedselveiligheids- en gezondheidsstandaarden".