Meer gevallen van corona in Rusland dan in China

27 april 2020

12u59

Bron: Belga 0 In Rusland zijn tot dusver al 87.000 besmettingen geregistreerd, of meer dan in China. In China zijn volgens de gegevens van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins al 84.000 besmettingen geteld.

De voorbije maand kende Rusland een explosieve stijging. Maandag werden nog eens 6.198 nieuwe meldingen gedaan. Zondag meldde het Russische leger daar al 900 gevallen, van wie vier er erg aan toe zijn. Experts vermoeden dat zowel in Rusland als in China het werkelijke aantal hoger ligt.

Beterschap in juni

Rusland verwacht ook dat de curve van het aantal coronagevallen over drie weken begint af te vlakken. Dat heeft de woordvoerder van president Poetin gezegd in een interview dat maandag gepubliceerd is. “Tegen midden mei zouden we op een plateau moeten zitten”, aldus woordvoerder Dmitri Peskov aan de krant Argumenty i Fakty. “In juni zou er beterschap moeten komen.”

Relatief weinig overlijdens

De Russische uitbraak is nu een van de tien grootste wereldwijd, maar het aantal doden is relatief laag. Maandag lag de dodentol op 800, volgens de officiële statistieken. In de meeste Russische regio's gelden quarantainemaatregelen.

