Meer geld voor Nasa, defensie en anti-immigratiemuur, besparen op gezondheidszorg en sociale zekerheid: begroting 2021 lijkt op herverkiezingscampagne Trump

10 februari 2020

19u14

Bron: Belga 0 De begroting 2021 waarmee Trump op zeven maanden voor de verkiezingen uitpakt, heeft veel van een verkiezingscampagne. Er zijn overdreven optimistische verwachtingen en de rode loper ligt uit voor het leger want defensie mag weer groeien. De hulpprogramma's voor de armste lagen van de bevolking worden dan weer ingekrompen.

Hoewel waarnemers denken dat de verwachte groei voor de economie van de VS niet boven de twee procent komt, baseert Trump zijn begroting op een verwachte groei van drie procent voor de komende 15 jaar. Zoiets is nooit vertoond in de geschiedenis van de VS, ook niet in de welvarende sixties. Het evenwicht in de begroting voorziet Trump niet langer tegen 2030 maar tegen 2035.

Voor defensie, dat weer mag groeien sinds Trump is aangetreden, is er een groei van 0,3 procent voorzien wat uitkomt op een bedrag van iets meer dan 740 miljard dollar. Twee miljard wordt uitgetrokken voor de anti-immigratiemuur die Trump wil opzetten aan de grens met Mexico. De Nasa krijgt weer 12 procent meer middelen en daarmee moeten er weer Amerikaanse astronauten op de maan landen tegen 2024.

De besparingen dan, die vallen vooral bij de terugbetalingen voor medicijnen te noteren, de toelagen voor gehandicapten en de programma's voor voedselhulp. Buitenlandse hulpprogramma's worden teruggedraaid met 21 procent. Volgens Russel Vought zal de begroting nochtans de sociale zekerheid en dus de pensioenen en de ontvangers van Medicare (voornamelijk zieke bejaarden) sparen. "We hebben de prioriteit gegeven aan de defensie van ons land", aldus Vought. "En niet langer voor het financieren van een standbeeld van Bob Dylan in Mozambique of geld voor het oprichten van een cricketliga in Afghanistan."

President Trump zelf voegde er maandag nog aan toe dat het hoog tijd wordt dat de VS een nieuw handelsakkoord sluiten met de Europese Unie. "De EU heeft ons slecht behandeld", aldus Trump. Hij roept de Europese lidstaten ertoe op om de markten open te zetten voor Amerikaanse (landbouw)producten.

