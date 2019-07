Meer fraude met dienstencheques blootgelegd

04 juli 2019

Bij controle in de dienstenchequesector in 2018 is in ruim de helft van de gevallen een inbreuk vastgesteld, een stuk meer dan in 2015. De toename wijst vooral op een veel gerichtere controle. Dat meldt De Tijd vandaag.