Meer en meer Chinezen leren Nederlands KVE

30 november 2018

16u57

Bron: Belga 0 Er zijn binnenkort vier Chinese universiteiten die Nederlands aanbieden. Twee in Peking, één in Shanghai en de Nederlandse Taalunie heeft recent een vierde docentschap in oprichting ontdekt, in Hebei, een provincie in de buurt van Peking. Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz bezocht tijdens zijn culturele handelsmissie de Beijing Foreign Studies-universiteit. Hij gaf er een les Nederlands over onze stripcultuur.

In China is het systeem zo dat je pas om de vier jaar kan instappen in een opleiding Nederlands. Vaak kozen de studenten eerst voor het Engels en vinden het dan makkelijk om het Nederlands erbij te nemen. "Als je al Engels kan, is het de makkelijkste Europese taal. Ik studeer al drie jaar Engels. De grammatica van het Nederlands is bijna hetzelfde", legt een Noord-Koreaanse student uit vlak voor aanvang van de les van Gatz.

In het kielzog van de minister reist ook de Nederlandse Taalunie in Peking. Het is de enige organisatie in de delegatie die niet uit de artistieke sector komt, maar wat je vaak hebt bij handelsmissies zijn kruisbestuivingen. Zo kwam de Taalunie, tijdens de reis in contact met Hamlet, het audiovisueel Brussels productiehuis. Hamlet werkt aan een animatiefilm, 'Silk Man', naar het jeugdboek 'Zijdeman' van Kathleen Vereecken en de Taalunie heeft Hamlet in contact gebracht met een literair vertaler die waarschijnlijk aan de slag zal gaan met het boek van Vereecken om het naar het Chinees te vertalen.

De film 'Zijdeman' wordt een Belgisch-Chinese coproductie. Filmproducent Arielle Sleutel van Hamlet: "We zijn in China op zoek naar investeringspartners en we zijn in gesprek met een aantal animatiestudio's voor de uitvoering van de 2D-tekeningen." Eind 2021 wordt de film in de zalen verwacht.

Bekijk ook:

Jommeke en ‘Feilibei’ke’ nu ook in China te koop