Meer doden door coronavirus in Italië dan in China, aantal besmetting stijgt weer sneller HLA

19 maart 2020

18u34

Bron: ANP 6 coronavirus Italië heeft nu officieel meer doden door het coronavirus dan China, waar de virusuitbraak begon. De afgelopen 24 uur overleden er 427 mensen ten gevolge van het coronavirus. Het aantal besmettingen is opnieuw sneller gestegen dan de afgelopen dagen.

Daarmee is het dodental in Italië opgelopen tot 3.405, in China staat het dodental op 3.245. De regio Bergamo, in het noorden, is het zwaarst getroffen. Gisteren stierven daar 319 mensen, waardoor het totaal aantal doden in de regio op 1.959 komt, iets meer dan 57% van het Italiaanse dodentotaal.

In totaal werden er al 41.035 besmettingen gemeld. Het aantal gevallen is sinds gisteren gestegen met 14,9 procent. De voorbije dagen was het stijgingspercentage gezakt van meer dan 20 procent vorige week tot 13 procent gisteren.

Lees ook: Indrukwekkende colonne legertrucks voert doodskisten weg in Italiaanse stad Bergamo

Meer over China

Bergamo

Italië