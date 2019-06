Meer dan zeventig verkrachtingen tijdens sit-in aanval in Soedan ses

12 juni 2019

14u29

Bron: The Guardian 0 Ziekenhuizen in de Soedanese stad Khartoum maken melding van zeker zeventig verkrachtingen in de nasleep van het militair geweld vorige week.

Sinds de val van de vorige president Bashir twee maanden geleden is het onrustig in Soedan. Toen werd aangekondigd dat een militaire raad het land door een overgangsperiode van twee jaar moet leiden, waarna verkiezingen volgen. Sindsdien leveren de oppositie en de militaire machthebbers elk hun strijd om de macht.

Al wekenlang wordt voor het hoofdkwartier van het leger betoogd, eerst om dictator Omar al-Bashir tot aftreden te dwingen, daarna om de militairen de macht te laten afstaan aan een burgerbestuur. Het leger koos maandag voor een gewelddadige tussenkomst. Daarbij vielen meer dan 100 doden, nog eens 700 anderen raakten gewond. Ook in de nasleep van het incident vielen nog slachtoffers, toen paramilitairen in de stad de onrust probeerden onderdrukken.

Om op het geweld op de vreedzame burgers te reageren, riep de oppositie op tot “burgerlijke ongehoorzaamheid”, waarbij nu al voor de derde dag op rij een algemene staking plaatsvindt.

Vrouwen én mannen

Hoewel het internet in Khartoum is afgesloten, raakten er toch hartverscheurende details bekend van het seksueel geweld door paramilitairen. Een dokter van het Royal Care Hospital zegt dat hij acht slachtoffers van verkrachting heeft behandeld, vijf vrouwen en drie mannen. Een tweede ziekenhuis in het zuiden van Khartoum zegt ook twee slachtoffers te hebben verzorgd, waaronder een vrouw die door vier paramilitairen werd belaagd. Soortgelijke verhalen worden ook beschreven door ooggetuigen op sociale media.

Officieel wordt er gesproken over 70 verkrachtingsslachtoffers in totaal, maar in de realiteit ligt dat aantal waarschijnlijk nog een pak hoger. Veel slachtoffers ontlopen de statistieken omdat ze geen medische hulp zoeken. Ze zijn bang voor represailles en de onveiligheid in de stad.