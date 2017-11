Meer dan zeventig doden en duizend gewonden door aardbeving in grensgebied Iran en Irak LB en IB

Bron: USGS, ANP, Belga 3 AFP Een slachtoffer van de aardbeving samen met zijn familie in het ziekenhuis van Sulaimaniya in Irak. Google Maps De schok deed zich voor op 32 kilometer ten zuidzuidwesten van de stad Halabaja in Iraaks Koerdistan. De krachtige aardbeving die zondagavond plaatsvond in de grensstreek tussen Iran en Irak, heeft alleen al in het westen van Iran aan minstens 71 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een balans van het persagentschap ISNA, dat ook meer dan 1.000 gewonden meldt.

In Irak zouden al zeker 6 doden en 150 gewonden zijn gevallen. In Iraaks Koerdistan werden minstens vier doden en vijftig gewonden gemeld. De grootste schade deed zich voor in de plaats Darbandikhan, 75 kilometer ten oosten van de stad Sulaimaniya. Het voornaamste ziekenhuis raakte zwaar beschadigd en zit zonder elektriciteit, zei de Iraaks-Koerdische minister van Gezondheid, Rekwat Hama Rasheed.

Er werden onder meer reddingsploegen gestuurd naar de grensstad Qasr-e Shirin, dat hard getroffen werd door de beving en momenteel zonder elektriciteit zit. Volgens de autoriteiten zal de zoektocht naar overlevenden in het puin pas echt van start kunnen gaan bij het eerste daglicht.

Six people have been killed in the predominantly Kurdish town of #Kermanshah in Iran as 7.2 magnitude earthquake struck #Sulaymaniyah. According to latest reports, one killed and more than 50 wounded in Sulaymaniyah. pic.twitter.com/zFATIh2lGx Aylina Kılıç(@ AylinaKilic) link

In Irak was de aardbeving volgens Koerdische media duidelijk voelbaar in steden en provincies zoals Halabja, Erbil en Duhok. In de provincie Suleimaniya werden door de lokale autoriteiten al zes doden gemeld: vier in de plaats Darbandikhan en twee in de buurt van Kalar. Er wordt ook gewag gemaakt van ruim 150 gewonden.

REUTERS Een beschadigde winkel in Halabja in Irak.

De beving deed zich voor om 19.18 uur onze tijd. De Amerikaanse seismologische dienst USGS stelde de kracht bij van 7,2 naar 7,3. Het epicentrum lag op 32 kilometer van de stad Halabja in Iraaks Koerdistan.

De Iraanse televisie meldt dat aan de Iraanse kant van de grens zeker acht dorpen zijn beschadigd en dat op sommige plaatsen de water- en elektriciteitsvoorziening is uitgevallen.

Een medewerker van de plaatselijke afdeling van de Iraanse Rode Halve Maan in de provincie Kemanshah zei dat veel mensen hun huizen niet meer binnen durven te gaan omdat ze bang zijn voor naschokken.

In de Iraakse hoofdstad Bagdad renden mensen in paniek hun huizen uit. "Ik zat net met de kinderen aan het avondeten toen het gebouw begon te dansen, zo leek het wel'', zei Majida Ameer, een inwoonster van de wijk Salihiya. "Ik dacht eerst aan een enorme bom, tot ik iedereen om mij heen 'aardbeving' hoorde schreeuwen.'' Soortgelijke taferelen speelden zich af in Erbil, de hoofdstad van de semi-autonome regio Koerdistan, en andere steden in het noorden van Irak.

EPA Het Amerikaanse seismologische onderzoekscentrum USGS verspreidt deze kaart van de aardbeving.

AFP Een slachtoffer van de aardbeving wordt geholpen in het ziekenhuis van Sulaimaniya in Irak.

Zelfs in Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije en in verschillende plaatsen in Israël werd de beving gevoeld. Ook in Koeweit zouden de schokken zondagavond zijn waargenomen, maar daar zijn geen slachtoffers of schade gemeld. Volgens het Turkse persagentschap Anadolu zou de Turkse minister van Gezondheid Ahmed Demircan al hulp hebben geboden aan Noord-Irak.

Prelim M7.2 earthquake Iran-Iraq border region Nov-12 18:18 UTC, updates https://t.co/6ucUuMffYD, 37 #quake tweets/min USGSted(@ USGSted) link