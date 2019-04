Meer dan zes miljoen Britten ondertekenen petitie tegen uitstap uit Europese Unie TT

01 april 2019

09u14

Bron: Belga, BBC, The Guardian 1 Al meer dan zes miljoen Britten hebben de petitie van het parlement tegen de brexit ondertekend. Vandaag moet het Lagerhuis over de kwestie debatteren, al blijft de vraag of dat iets uithaalt.

"De regering voert herhaaldelijk aan dat uit de Europese Unie (EU) stappen de 'wil van het volk' is. Wij moeten een einde maken aan die stelling door de kracht van de steun van de bevolking om (in de EU) te blijven aan te tonen", zo valt er te lezen bij het waarom van de handtekeningenactie.

Maandag om 8 uur Belgische tijd waren er al 6.027.408 ondertekenaars. Nooit eerder heeft een parlementaire onlinepetitie zoveel handtekeningen verworven. Vooral vorige week ging het snel. Op een gegeven ogenblik kwamen er om de minuut bijna 2.000 handtekeningen bij zodat de website crashte.

Van zodra een petitie meer dan 100.000 handtekeningen heeft, moet het parlement die bekijken. Dat gebeurt vandaag. De regering gaf ook al een officieel antwoord, wat moet zodra er meer dan 10.000 ondertekenaars zijn. Ze verklaarde eind maart al dat ze artikel 50, dat de uitstap uit de EU regelt, niet zal herroepen. De Conservatieve bewindsploeg zegt het resultaat van het referendum van 2016 te zullen eerbiedigen en "met het parlement samen te werken om een deal te bereiken die ons toelaat de Europese Unie te verlaten".

Indicatieve stemmen

Het debat over de petitie vandaag valt overigens samen met de nieuwe reeks ‘indicatieve stemmen’ die meer duidelijkheid over de te volgen richting van de brexit moeten brengen. Premier Theresa May verloor vrijdag al voor de derde keer een stemming over haar eigen brexitdeal met de EU, waardoor ze verplicht wordt op een extra Europese top op 10 april aan te geven hoe de Britten verder willen om een harde brexit twee dagen later te vermijden.

Het parlement hoopt met de ‘indicative votes’ vanavond wel een meerderheid te kunnen vinden voor een alternatief plan voor een softere brexit. Of dat lukt, valt af te wachten. Vorige week woensdag lagen er al acht voorstellen op tafel, die allemaal werden verworpen. Parlementsleden uit beide partijen proberen sindsdien wel een compromis te vinden tussen de populairste voorstellen, zoals het toetreden tot de Europese douane-unie en/of de eenheidsmarkt