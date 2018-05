Meer dan vijftig Oekraïnse schoolkinderen in ziekenhuis na mogelijke vergiftiging HR

08 mei 2018

15u53

Bron: Belga 3 Bij een groet aan de vlag in een school in Oekraïne zijn 53 kinderen onwel geworden. Samen met twee leerkrachten van de school in Tsjerkassy zijn ze met vermoedens van vergiftiging naar een ziekenhuis gebracht. Dit heeft de Civiele Bescherming bekendgemaakt.

Alle betrokkenen werden 's morgens onwel tijdens een groet aan de vlag, ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog 73 jaar geleden.

Elf kinderen liggen op de afdeling intensieve zorgen. Tests in de omgeving op chloor, ammoniak en andere scheikundige stoffen of radioactiviteit hadden alle een negatief resultaat. Volgens berichten in media zijn ook ziekenwagens naar een school in Novomoskovsk in de regio Dnipropetrovsk geroepen. Ook daar klaagden schoolkinderen bij het ochtendlijke evenement over misselijkheid.