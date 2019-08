Meer dan vijftig doden bij gevechten tegen regeringstroepen in Syrië LH

27 augustus 2019

15u15

Bron: Belga 0 Jihadistische rebellen hebben vandaag in de noordwestelijke Syrische regio Idlib een tegenaanval gelanceerd tegen de troepen van president Bashar al-Assad. Daarbij zijn minstens 51 doden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

"Er zijn 's ochtends hevige gevechten losgebarsten ten oosten van Khan Sheikhoun nadat jihadistische groepen de aanval hadden geopend op stellingen van het regime", stelde directeur Rami Abdel Rahmane. Er zouden minstens 23 strijders van het regime en 20 rebellen gesneuveld zijn. Nog volgens het Observatorium, een in Groot-Brittannië gevestigde ngo, verloren ook acht rebellen het leven nadat ze hadden geprobeerd om te naderen op posities van het regime nabij de militaire luchthaven van Aboe al-Duhur.

Een deel van het aan Turkije grenzende Idlib en aangrenzende gebieden in Aleppo en Latakia worden nog steeds gedomineerd door jihadisten. Ook pro-Turkse rebellen zijn er aanwezig. Met steun van de Russische luchtmacht lanceerden de regeringstroepen van al-Assad begin deze maand een grondoffensief tegen dit laatste grote rebellenbolwerk.

De voorbije dagen veroverden de regeringstroepen al de strategisch belangrijke stad Khan Sheikhoun. Nu willen ze verder noordwaarts oprukken naar Ma'arrat al-Numan. De twee steden liggen aan een autoweg die de hoofdstad Damascus verbindt met de grote noordelijke stad Aleppo, dat reeds in handen van het regime is.

Overleg tussen Turkije en Rusland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reisde dinsdag naar Moskou voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin over de situatie in Idlib. Beide grootmachten, die rivaliserende partijen in Syrië steunen, kwamen vorig jaar overeen om een "gedemilitariseerde zone" te installeren die de regeringszones moet scheiden van de zones van rebellen en jihadisten.

Sinds de start van het luchtoffensief in april zijn in de regio van Idlib al minstens 900 burgers gedood door bombardementen. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. De burgeroorlog in Syrië barstte los in 2011 en eiste inmiddels meer dan 370.000 mensenlevens.