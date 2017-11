Meer dan vijftig doden bij bombardement op Syrische markt IB

04u30

Bron: Belga 0 Photo News Archieffoto van de platgebombardeerde Syrische stad Atarib. In het noorden van Syrië zijn gisterenavond 53 doden gevallen bij bombardementen op een markt in Atarib, ten westen van Aleppo. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het gebied maakt deel uit van een zogenaamde "de-escalatiezone".

Volgens het in Groot-Brittannië gebaseerde Observatorium werd de markt in het door rebellen gecontroleerde Atarib door minstens drie luchtaanvallen geraakt. Het is niet duidelijk of die door Syrische dan wel Russische gevechtsvliegtuigen werden uitgevoerd. Er kwamen minstens 53 mensen om, onder wie vijf kinderen, zegt het Observatorium nog.

In Syrië zijn in het kader van een akkoord tussen het regime van president Bashar al-Assad, Rusland, Iran en Turkije in totaal al vier "de-escalatiezones" ingericht. Die zouden "veilige havens" moeten zijn voor burgers op de vlucht van het geweld.

Sad.. sad.. sad.. Sad.. sad.. evil world. no words, Today in #Atarib #Syria . pic.twitter.com/zG9B0sJceC Fatemah Alabed(@ FatemahAlabed) link