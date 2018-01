Meer dan vijftig arrestatiebevelen in raid tegen de maffia op Sicilië Redactie

22 januari 2018

12u52

Naar aanleiding van een grootschalige operatie tegen zestien Siciliaanse maffiaclans, die actief zijn in drugssmokkel en afpersing, zijn zowat 56 arrestatiebevelen uitgevaardigd. Dit hebben de carabinieri bekendgemaakt.

Het is niet meteen duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en of er al dan niet voortvluchtig zijn. Onder de arrestanten is er de burgemeester van de stad San Biagio Platani die met de maffia in verband wordt gebracht.

De verdachten opereerden in de zuidwestelijke Siciliaanse provincie Agrigento. Zij hebben "nauwe banden" met andere clans van de Cosa Nostra en met de 'Ndrangheta mafia in de belendende regio Calabria.

De Siciliaanse maffia staat als de Cosa Nostra bekend.