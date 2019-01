Meer dan vijftig al-Shabaabstrijders omgebracht bij aanval op Somalische luchtmachtbasis bvb

19 januari 2019

16u27

Bron: Belga 0 Bij een aanval door terreurbeweging al-Shabaab op een Somalische luchtmachtbasis zijn deze ochtend tientallen terroristen omgebracht. De Amerikaanse luchtmacht zegt dat ze in een reactie op het offensief een luchtaanval uitvoerde die aan 52 terroristen het leven kostte.

De terroristen begonnen de aanval op de Bar-Sangunibasis, in de zuidelijke provincie Neder-Juba, door een voertuig vol met explosieven tot ontploffing te brengen. Daarop kwam het tot een vuurgevecht, zegt de plaatselijke minister van Veiligheid, Abdirashid Hassan Abdinur. Het Somalische leger en de troepenmacht van de Afrikaanse Unie slaagden erin de basis opnieuw te veroveren. “Ze vielen de basis deze ochtend aan, maar onze troepen hebben hen overweldigd”, zei Abdinur.

Het Amerikaanse leger laat weten dat het een luchtaanval heeft uitgevoerd om de Somalische soldaten te ondersteunen. Daarbij kwamen 52 leden van al-Shabaab om het leven, zo klinkt het. Abdinur had eerder aan staatszender Radio Mogadishu melding gemaakt van 73 terroristen die bij de strijd om de basis om het leven waren gekomen.

Al-Shabaab doet zelf geen uitspraak over de verliezen in eigen rangen. Op de eigen radiozender laat de organisatie enkel weten dat het vijftien soldaten doodde en militair materiaal bemachtigde, maar de groep staat er wel om bekend het aantal slachtoffers bij tegenstanders te overdrijven. Een legergeneraal heeft het over zeven gesneuvelde soldaten.

Eerder deze week voerde al-Shabaab nog een aanslag uit op een luxehotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Daarbij kwamen 21 mensen om.