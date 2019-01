Meer dan vier maanden na verkiezingen eindelijk akkoord over regeringscoalitie Zweden TT

11 januari 2019

15u52

Bron: SVT, Aftonbladet, Belga, Reuters 0 De centrumlinkse partijen van de ontslagnemende regering in Zweden - de sociaaldemocraten en Milieupartij de Groenen - hebben een inhoudelijk akkoord gesloten met de centrumrechtse partijen Centrumpartij en de Liberalen voor de vorming van een minderheidsregering onder leiding van ontslagnemend premier Stefan Löfven. Daarmee komt er meer dan vier maanden na de verkiezingen van begin september een einde aan de crisis rond de regeringsvorming. De partijraden moeten het akkoord dit weekend wel nog goedkeuren.

Vier maanden na de parlementsverkiezingen van 9 september 2018, die een erg versnipperd landschap opleverden in het Scandinavische land, "is een oplossing gevonden" tussen de vier formaties, meldde de krant Aftonbladet vanmiddag al op haar website. De Centrumpartij bevestigde deze namiddag op een persconferentie dat er een akkoord is bereikt.

De Centrumpartij en de Liberalen stappen zelf niet in de regering, die enkel uit de Sociaaldemocraten en de Milieupartij zal bestaan. Ze zullen de regering wel steunen en stappen in de praktijk zo uit het centrumrechtse blok onder leiding van de conservatieve Gematigde partij. Het partijbestuur van de Centrumpartij zal de leden morgen vragen de nieuwe regeringsvorming goed te keuren, de Liberalen komen zondag samen. Annie Lööf, voorzitster van de Centrumpartij, noemde het akkoord “niet de oplossing die we het liefst hadden gezien, maar wel de best mogelijke”.

Geen meerderheid

Het centrumlinkse blok van premier Stefan Löfven kwam als grootste formatie uit de bus op 9 september. Maar Löfven en de leider van de conservatieve partij, Ulf Kristersson, slaagden er achtereenvolgens niet in een coalitie te vormen omdat geen van beide blokken een absolute meerderheid haalden. De twee kampen weigerden samen te gaan met de extreemrechtse partij ZwedenDemocraten, de derde formatie van het land met 17,6 procent van de stemmen en 62 zetels. Om nieuwe verkiezingen te vermijden was samenwerking tussen partijen uit beide blokken dus noodzakelijk (zie grafiek).

Samen hebben de sociaaldemocraten, ecologisten, centrumpartij en liberalen wel maar 167 zetels van de 349, acht minder dan de vereiste meerderheid van 175 in de Riksdag, het parlement. Over het programma van de coalitie in spe sijpelde door dat de sociaaldemocraten van premier Löfven toegevingen deden op de versoepeling van het recht op arbeid, een eis van de Centrumpartij, terwijl de Groenen de herinvoering van een taks op luchttransport en gezinshereniging voor de vluchtelingen in de wacht sleepten. De Centrumpartij maakt zich sterk dat een een “hervormingspolitiek” gevoerd kan worden nu de Linkse Partij uit de regering verdwijnt.

De voorzitter van het parlement ontmoet maandag de partijvoorzitters en draagt dan een kandidaat voor de post van eerste minister voor, waarover woensdag gestemd wordt.