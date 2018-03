Meer dan veertig gewonden bij frontale botsing tussen trams in Keulen SVM

15 maart 2018

22u36

Bron: Belga 0

Meer dan veertig personen zijn vanavond gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams in Keulen. Een slachtoffer is er erg aan toe, meldt de politie. Het ongeval gebeurde bij het Eifelwall-station, in het centrum van de stad.

Auf der #LuxemburgerStraße in #Köln ist eine #Straßenbahn der in eine andere Straßenbahn @KoelnKVB gekracht. Bei dem #Auffahrunfall wurden rund 35 Personen verletzt. Wie es zu dem #Unfall kam, ist noch unklar. @RTLWEST pic.twitter.com/C8PqlW7KxB Ibrahim Kayed(@ kayed_ibrahim) link