Meer dan veertig gewonden bij frontale botsing tussen trams in Keulen: trambestuurder was dronken SVM ADN

15 maart 2018

22u36

Bron: Belga, ANP 0 Meer dan veertig personen zijn gisterenavond gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Keulen. Eén slachtoffer is er erg aan toe, meldt de politie. De bestuurder van de tram die op de andere tram botste, was onder invloed van alcohol. Dat heeft de politie vandaag verklaard.

De tram reed in de Luxemburger Straße op een andere tram die bij een halte stilstond. Van de meer dan 40 gewonden werden er 34 naar het ziekenhuis gebracht. De rest werd ter plaatse behandeld. Het vervoersbedrijf is geschokt dat de trambestuurder onder invloed aan het werk was. De man was sinds 1991 bij het bedrijf in dienst en was gisteren bijna klaar.

Auf der #LuxemburgerStraße in #Köln ist eine #Straßenbahn der in eine andere Straßenbahn @KoelnKVB gekracht. Bei dem #Auffahrunfall wurden rund 35 Personen verletzt. Wie es zu dem #Unfall kam, ist noch unklar. @RTLWEST pic.twitter.com/C8PqlW7KxB Ibrahim Kayed(@ kayed_ibrahim) link