Meer dan veertig doden bij zelfmoordaanslagen van IS in Syrië KVE

25 juli 2018

08u44

Bron: Belga 0 In het zuiden van Syrië zijn minstens 40 mensen gedood in een reeks zelfmoordaanslagen van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat. Dat heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de mensenrechten gemeld. Het is de eerste keer in maanden dat IS aanslagen van deze omvang zou hebben gepleegd in het land.

De aanslagen vonden plaats in As-Suwayda, een zuidelijke provincie die onder controle staat van het regime. Volgens directeur Rami Abdel Rahmane van het Observatorium lieten drie kamikazes hun bomgordels ontploffen in de stad As-Suwayda, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Andere kamikazes zouden aanvallen hebben uitgevoerd in het noordoosten van de provincie.

Volgens het Observatorium zouden minstens 40 mensen het leven verloren hebben. Er zouden ook meer dan dertig gewonden gevallen zijn. Onder de slachtoffers zouden zich zowel burgers als pro-Assad strijders bevinden. Het officiële Syrische nieuwsagentschap Sana meldde dat één zelfmoordterrorist zich opblies op een markt in de stad. Veiligheidspersoneel zette daarop de achtervolging in op twee andere kamikazes, die zichzelf vervolgens ook lieten ontploffen.

Het is maanden geleden dat IS een operatie van deze omvang heeft ontplooid in Syrië, waar de jihadistische groepering grote verliezen moest incasseren en nog slechts een handvol zones controleert.