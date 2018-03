Meer dan twintig doden bij verkeersongeval in Mozambique KVE

26 maart 2018

14u34

Bron: Belga 0 In de Mozambikaanse hoofdstad Maputo is gisteren een auto per ongeluk ingereden om een menigte die feest aan het vieren was. Er vielen minstens 23 doden en een dertigtal gewonden, zo is vandaag bij de politie vernomen.

Volgens politiewoordvoerder Orlando Mudumane deed het ongeluk zich bij het ochtendkrieken voor in de armenwijk Luis Cabral, op een weg waar de maximale snelheid 60 km/u bedraagt. Een automobilist reed te snel en weigerde het bevel tot stoppen van een politieagent op te volgen. Hij sloeg op de vlucht en verloor enkele meters verder de controle over het stuur.

Het voertuig botste tegen een obstakel, keerde om en knalde in op tientallen jongeren die carnaval aan het vieren waren. Er waren 21 mensen op slag dood, onder wie de bestuurder en zijn passagier. Twee mensen overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen.

Van de 31 gewonden zijn er vijf nog steeds in een kritieke toestand.

Een onderzoek moet meer leren over de exacte oorzaak en het alcoholniveau van de bestuurder. Samen met malaria en aids vormen verkeersongevallen één van de belangrijkste doodsoorzaken in Mozambique.