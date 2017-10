Meer dan twintig doden bij aanslag met bomauto in Mogadishu aja

17u00

Bron: belga, ANP 0 EPA Bij een aanslag met een bomauto aan de toegang van een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zaterdag zeker 22 mensen om het leven gekomen. Veertig mensen raakten gewond. De politie vreest dat er nog meer doden onder het puin liggen van enkele gebouwen die door de klap zijn ingestort.

De bom ontplofte op een druk kruispunt, in een buurt van verschillende overheidskantoren, hotels en restaurants. Volgens ooggetuigen was een hotel waar vaak overheidsmedewerkers, journalisten en uit het buitenland teruggekeerde Somaliërs verblijven mogelijk het doelwit van de aanslag.





De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar in het verleden heeft de extremistische groep al-Shabaab soortgelijke aanslagen gepleegd in Somalië. De met het terreurnetwerk al-Qaeda verbonden groep wil in het land in de Hoorn van Afrika een streng islamitisch regime vestigen. Een 22.000 man sterke troepenmacht van de Afrikaanse Unie ondersteunt de Somalische strijdkrachten in de strijd tegen al-Shabaab.

