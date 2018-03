Meer dan twintig burgers gedood bij luchtaanval op markt in Syrische Idlib Redactie

22 maart 2018

20u47

Bron: afp/dpa 2 Bij de twee luchtaanvallen op een markt in Harem in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib zijn minstens 34 burgers, onder wie 17 kinderen omgekomen, zo blijk uit een nieuwe balans van het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Nog volgens het SOHR kan de dodentol nog oplopen gezien vele gewonden er erg aan toe zijn.

In de Syrische stad Afrin zijn vandaag dan weer drie Turkse soldaten om het leven gekomen toen een zelfgemaakte bom ontplofte. Dat heeft de Turkse premier Binali Yildirim gemeld. Drie soldaten raakten gewond.

"We hebben helaas drie martelaren vandaag. Ze werden gedood toen ze zelfgemaakte explosieven aan het ontmantelen waren", aldus Yildirim in Ankara. Hij voegt toe dat "terroristische elementen" verantwoordelijk zijn voor de explosieven in Afrin.

Turkse soldaten en de rebellen van het Vrije Syrische Leger hebben afgelopen weekeinde de volledige controle over Afrin veroverd, dat tot dan in handen was van de Koerdische militie YPG. Ankara beschouwt YPG als een terroristische groep die gelinkt is aan gewapende rebellen in Turkije. De Turkse regering liet zondag weten dat het leger zijn ontmijningsoperaties in de regio zou voortzetten.

Door het Turkse offensief in Afrin zijn duizenden mensen de stad ontvlucht. Volgens de VN hebben in totaal al 167.000 mensen hun huizen moeten verlaten door de gevechten.

Eerste konvooi

Een eerste konvooi bussen met opstandelingen uit Oost-Ghouta nabij de Syrische hoofdstad Damascus is vanavond naar het noordwesten van Syrië vertrokken, zo heeft de staatstelevisie gemeld.

"Vertrek van de bussen die de strijders uit Harasta naar Idlib vervoeren", zo luidde een "banner" op de Syrische staatstelevisie en zo zag ook een correspondent van het Franse persbureau AFP gebeuren.

De bussen transporteren ook burgers. De voertuigen hebben uren gewacht op de demarcatielijn tussen het rebellengebied Harasta en het deel van Oost-Ghouta dat onder controle van het regeringsleger staat.

Het gaat om een eerste evacuatie van rebellen uit Oost-Goutha dat sinds 18 februari lijdt onder een moordend offensief van de regeringstroepen.

De evacuatie was mogelijk dankzij een door Moskou gepatroneerd akkoord tussen het regime en de islamistische rebellengroep Ahra al-Cham die het opstandelingennest in Harasta controleert.

Volgens het officiële Syrische persbureau Sana zijn met dertig bussen in totaal 1.580 mensen geëvacueerd onder wie 413 strijders. Er zouden nog 1.500 militanten en zesduizend familieleden van hen volgen.

Onder het akkoord moeten de vertrekkende strijders de wapens neerleggen.

In Oost-Ghouta zijn er nog twee andere rebellennesten, nadat de troepen van persident Bashar al-Assad meer dan tachtig procent van het verzetsbolwerk hebben heroverd.