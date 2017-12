Meer dan miljoen Vietnamezen moeten vluchten voor tropische storm FT

10u08 7 AFP Straten en huizen staan volledig blank op de Filipijnen waar de tropische storm al hard toesloeg. Wie zelf niet goed te been is, wordt door buren en familie geholpen. De regering in Vietnam beveelt 1,2 miljoen mensen te evacueren. Tropische storm Tembin is in aantocht en die eiste al minstens 230 mensenlevens op de Filipijnen.

Verwacht wordt dat storm Tembin tegen vanavond lokale tijd het zuidwesten van Vietnam zal bereiken. 's Ochtends waren al 75.000 mensen in veiligheid gebracht. De lokale autoriteiten zijn nog een hele dag bezig met de evacuatie van meer dan één miljoen getroffenen uit de laaggelegen gebieden van de Mekongdelta. Alleen al in de zuidelijke provincie Bac Lieu moeten 366.000 burgers naar veiliger oorden worden gebracht, een huzarenwerk.

De Vietnamese weerdiensten verwachten dat Tembin windsnelheden tot 100 kilometer per uur zal halen, maar vooral ook hoge golven zal veroorzaken. Scholen en universiteiten blijven dicht en honderdduizenden vissers moeten aan wal blijven. In een online vergadering met de lokale bestuurslui vroeg premier Nguyen Xuan Phuc om de honderden kilometers lange dijken in de Mekongdelta scherp in de gaten te houden en indien nodig te versterken.



In Vietnam vergelijken ze Tembin stilaan met Linda, de tyfoon die twintig jaar geleden aan meer dan 3.000 Vietnamezen het leven kostte. De storm zaaide de voorbije dagen al vernieling op de Filipijnen, waar minstens 230 mensen het leven lieten na overstromingen en modderstromen. Op het eiland Mindanao zijn nog altijd meer dan honderd mensen vermist.