Meer dan miljoen kinderen levensbedreigend ondervoed in Zuid-Soedan

Bron: Belga 0 AFP Een moeder geeft haar zoontje te drinken in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. (Archiefoto.) Bijna drie miljoen kinderen in Zuid-Soedan hebben ernstige voesdelonzekerheid en meer dan een miljoen kinderen zijn levensbedreigend ondervoed. Meer dan de helft van de kinderen in Zuid-Soedan lijdt onder het conflict in het land. Dat meldt Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, in het rapport 'Childhood under Attack'.

Unicef roept op tot giften om cruciale hulp te kunnen bieden. Voor volgend jaar heeft Unicef 183 miljoen dollar nodig, waarvan momenteel 141 miljoen dollar tekort is.

Volgens Unicef hebben in Zuid-Soedan 2,4 miljoen kinderen hun eigen huis moeten ontvluchten, gaan er 2 miljoen niet naar school waardoor slechts 1 op de 13 kinderen het basisonderwijs afmaakt, lijden zowat 900.000 kinderen aan psychische klachten en zijn 19.000 kinderen gerekruteerd als kindsoldaat.

Sinds het begin van het conflict in Zuid-Soedan in 2013 zijn meer dan 2.300 kinderen gedood of verwond, en zijn honderden incidenten van verkrachtingen en seksueel geweld tegen kinderen gemeld.

Veilige omgeving

"Deze kinderen hebben met spoed een veilige omgeving nodig", zegt Leila Pakkala, regiodirecteur van Unicef in Oost- en Zuidelijk Afrika. De humanitaire organisaties hopen op een snelle uitvoering van het recentelijke presidentiële bevel om ongelimiteerde toegang te krijgen tot diegenen met ernstige behoefte aan hulp.

Zuid-Soedan is één van de gevaarlijkste landen ter wereld voor hulpverleners. Sinds het conflict begon zijn er 95 hulpverleners gedood, van wie 25 dit jaar.