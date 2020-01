Meer dan miljoen betogers op nieuwjaarsdag op straat in Hongkong: “zo’n 400 betogers gearresteerd” jv ttr ES

01 januari 2020

11u40

Bron: anp, Belga 0 De prodemocratische beweging in Hongkong heeft massaal betoogd op nieuwjaarsdag. Op de manifestatie is het tot botsingen met de politie gekomen. Ongeveer 400 mensen werden opgepakt.

Het aantal demonstranten overschreed vandaag de 1,03 miljoen, meldde het overkoepelende Burgerlijke Mensenrechtenfront (CHRF). Daarmee is het de grootste betoging tegen de groeiende invloed van Peking en voor meer democratie sinds juni vorig jaar. Het CHRF ging 9 juni van start met een massaal protest waar 1,03 miljoen mensen op afkwamen.

De politie van Hongkong zei dat vandaag “ongeveer 400 mensen” zijn gearresteerd. De aanhoudingen werden gedaan voor diverse overtredingen zoals “illegale samenscholingen en wapenbezit”, aldus de politie. Die maakte een voortijdig einde aan de demonstratie toen die ontaardde in botsingen en relletjes met ‘hardcore’ demonstranten.

Aanleiding voor de aanhoudende demonstraties was destijds een gehaat wetsontwerp dat was gemaakt om verdachten in het autonome Hongkong eenvoudig aan China te kunnen uitleveren. Premier Carrie Lam trok het ontwerp na massale protesten in, maar de demonstranten gaan nog steeds de straat op en eisen onder meer veel meer democratie.

