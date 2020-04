Meer dan honderd nieuwe overlijdens in Zweden op 24 uur tijd JG

07 april 2020

17u08

Bron: Belga 2 Meer dan honderd mensen die besmet waren met het coronavirus zijn gedurende de laatste 24 uur overleden in Zweden. Dit meldt de gezondheidsdienst van het land in een dinsdag gepubliceerde telling.

De dienst merkte wel op dat een deel van de nieuwe sterfgevallen voor een stuk afkomstig is van herziene cijfers van de afgelopen dagen.

In Zweden zijn de maatregelen om het coronavirus in te dammen milder dan in andere Europese landen. De regering vraagt daar aan mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten op te volgen. Een van de strengste maatregelen in het land is het verbod op samenscholingen van meer dan 50 mensen en bezoeken aan bejaardentehuizen.

De aanpak van de crisis krijgt zowel nationaal als internationaal kritiek. "Nee, we doen niet alsof er niets aan de hand is in Zweden is", verdedigde minister van Volksgezondheid Lena Hallengren zich.

Het land van 10,3 miljoen inwoners telt nu meer dan 7.600 besmettingen en 591 doden. Het aantal doden is zo aanzienlijk hoger dan dat van de omringende landen.

