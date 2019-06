Meer dan honderd mensen opgepakt bij grote operatie tegen Italiaanse maffia kg

26 juni 2019

12u06

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie heeft 126 arrestaties uitgevoerd bij een grootschalige operatie tegen de maffia. De actie vond plaats in de omgeving van Napels, maar ook elders in Italië en in het buitenland, zegt de politie vandaag.

De verdachten zouden behoren tot de Camorra, de Napolitaanse maffiaorganisatie. Ze worden beschuldigd van drugshandel, afpersing, witwassen en andere "ernstige strafrechtelijke feiten". Er zijn eigendommen in beslag genomen voor een totale waarde van 130 miljoen euro.



Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini spreekt van een "zeer zware slag" voor de zogenaamde 'Alliantie van Secondigliano’, het verbond van de verschillende Camorra-clans in Napels.



In Italië zijn er verschillende maffiaorganisaties thuis, die ook actief zijn in andere landen zoals België. De Calabrische 'Ndrangheta geldt als de belangrijkste organisatie voor internationale drugshandel in Zuid-Amerika en Europa.