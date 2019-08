Meer dan honderd mensen besmet met tuberculose in Duitse school kg

01 augustus 2019

17u35

Bron: Belga, VRGT 0 In een school in het zuiden van Duitsland werden meer dan honderd mensen besmet met tuberculose, waarvan vier leerlingen ziek werden. "Het huidig aantal besmette kinderen en leraren heeft nu 109 mensen bereikt", staat vandaag te lezen op de website van het districtsbestuur in Karlsruhe.

Volgens het districtsbestuur werd een hoog aantal besmettingen vastgesteld na controles omdat twee kinderen ziek waren geworden van tuberculose. Tijdens die controles werden nog twee gevallen van actieve tuberculose vastgesteld. Om te voorkomen dat nog meer mensen ziek worden, zullen degenen die besmet zijn, regelmatig gecontroleerd worden.



Het eerste geval van tuberculose werd in april vastgesteld bij een leerling uit het secundair onderwijs voor de schoolvakantie in juni. Het tweede geval was een leerling uit de lagere school, en was gelinkt aan het eerste.

Besmet

Niet iedereen die besmet raakt, wordt vandaag de dag ook ziek, en tbc kan relatief makkelijk behandeld worden. De bacterie die tuberculose veroorzaakt, wordt via de lucht verspreid. De symptomen van actieve tbc zijn 's nachts zweten, gewichtsverlies, veelvuldig hoesten en slaapzucht.



Ook in België komt tbc nog voor. In 2017 werden er nog 972 nieuwe besmettingen vastgesteld, volgens cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).

