Meer dan honderd gewonden en 37 doden bij conflict in Sudanese havenstad IB

27 augustus 2019

03u58

Bron: Belga 0 Bij een ruzie tussen rivaliserende groepen in de Sudanese havenstad Port Sudan zijn minstens 37 mensen om het leven gekomen en tientallen gewonden gevallen. Dat meldt de Central Committee of Sudan Doctors (CCSD).

De CCSD - een onafhankelijke groep dokters - telde gisteren in een ziekenhuis in de stad alleen al 34 doden en 126 gewonden. De meeste dodelijke slachtoffers hadden schot-, snij- en brandwonden.

Het conflict in de regio brak afgelopen week om nog onbekende redenen uit. Zondag moest de gouverneur van de regio opstappen aangezien hij het conflict niet onder controle kreeg. De regering stuurde militaire versterking naar de havenstad, waar de soldaten nu patrouilleren.

In het land in het noordoosten van Afrika heerst al langer politieke instabiliteit. Vanaf december vonden er ongeziene volksprotesten plaats. Die leidden in april tot de val van president Omar al-Bashir. Eerder deze maand ondertekenden de regerende militaire raad en de protestbeweging een transitie-akkoord waardoor beiden de macht zullen delen.