Meer dan honderd dreigbrieven en bommeldingen in Duitsland Marlies van Leeuwen

14 maart 2019

16u06

Bron: AD.nl Meer dan honderd dreigmails zijn in de afgelopen weken verstuurd aan Duitse politici, advocaten en beroemdheden. Ze werden ondertekend door het 'Nationaal Socialistisch Offensief', 'NSU2' en 'Wehrmacht', wat de suggestie wekt dat ze zijn verzonden door neonazi's.

Dat schrijven Duitse media. Tussen de mails, die vrijwel allemaal gelijk van toon zijn maar wel van verschillende accounts zijn verstuurd, zat ook een aantal bommeldingen. Op basis van de brieven zijn het treinstation in de noordelijke stad Lübeck maandag tijdelijk ontruimd en het belastingkantoor in het westelijke Gelsenkirchen een dag later. Hoewel er geen explosieven gevonden zijn, neemt de politie de bedreigingen zeer serieus.

De slachtoffers worden in de mails persoonlijk aangesproken. Onder hen de linkse politica Martina Renner en popzangeres Helene Fischer. Die laatste trad in september op bij een concert tegen xenofobie na de onlusten in Chemnitz met extreemrechtse groeperingen. Renner ontving een mail waarin gedreigd wordt met bombrieven en dat er binnenkort mensen ‘op straat worden geëxecuteerd’. De afzender(s) beweren ook aanvalsgeweren, pistolen en biologische strijdmiddelen te hebben, weet de Süddeutsche Zeitung.