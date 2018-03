Meer dan honderd doden bij aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea lva

09 maart 2018

06u36 0 Bij de aardbeving in februari in het bergachtige gebied in het centrum van Papoea-Nieuw-Guina zijn meer dan honderd doden gevallen en duizenden gewonden. Dat zegt premier Peter O'Neill vrijdag.

De hulpverlening is complex omdat de gebieden die getroffen zijn door de aardbeving met een magnitude van 7,5 op de schaal van Richter zeer afgelegen zijn. De aardbeving gebeurde op 26 februari op 90 kilometer ten zuiden van Porgera, in de bergachtige provincie Enga. Wegen zijn verwoest, bruggen ingezakt. Naschokken teisteren de regio.

De premier bezocht de getroffen gebieden en zegt dat het prioritair is om de slachtoffers water, voedsel en een dak boven hun hoofd te geven. Ook moet de elektriciteit en de communicatie hersteld worden. "Het zal maanden of jaren duren voor de schade van deze ramp hersteld is."