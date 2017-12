Meer dan helft van Oekraïners in de problemen: voedselonzekerheid in jaar tijd verdubbeld kv

Bron: Belga 0 EPA Voedselbedeling in Oekraïne. (archiefbeeld 1 februari 2017) De humanitaire toestand en de voedselonzekerheid gaan er in Oekraïne met rasse schreden op achteruit, en dat baart de Verenigde Naties zorgen. "De humanitaire toestand is er nooit zo erg geweest", zei de VN-coördinator voor humanitaire hulp aan Oekraïne, Neil Walker, donderdag in Genève. Daar gaat hij met de pet rond om fondsen voor het Oost-Europese land in te zamelen.

Volgens VN-cijfers is de voedselonzekerheid in Oekraïne tegenover vorig jaar verdubbeld: momenteel zitten zowat 1,2 miljoen Oekraïners op dat vlak in de problemen. Voorts stijgt het aantal aids- en tbc-gevallen er exponentieel.

Sinds de Majdancoup van begin 2014 voert het nieuwe regime in Kiev strijd met autonomiegezinde Russischtaligen in Oost-Oekraïne. Bij die door Kiev als "antiterreuroperatie" bestempelde burgeroorlog zijn intussen meer dan 10.000 doden gevallen. In die gebieden, de Volksrepublieken Loegansk en Donetsk, is de humanitaire toestand nog slechter dan in de rest van het land, onder meer door de moeilijke toegang tot het gebied.

AP Een vrouw eet een gratis maaltijd in een hulpcentrum in Avdiivka, in het oosten van Oekraïne.

De VN hoopt van de donorlanden 160 miljoen euro te verkrijgen voor humanitaire hulp en het beschermen van 2,3 miljoen Oekraïense burgers. Dat is volgens de VN iets meer dan de helft van het totale aantal mensen in Oekraïne (4,4 miljoen) dat met zware problemen kampt.