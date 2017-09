Meer dan helft leden outlaw-motorclubs veroordeeld voor geweld mvdb

Bron: ANP 0 anp Meer dan de helft van de leden van zogeheten outlaw-motorclubs in Nederland is ooit veroordeeld voor een geweldsmisdrijf. Een op de drie leden met een strafblad heeft bovendien meer dan tien veroordelingen achter zijn naam staan.

Vooral leden van de clubs Satudarah, No Surrender, Hells Angels, Bandidos - deze clubs zijn allen ook actief in België - en Trailer Trash scoren hoog in misdaadcijfers. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Leiden dat vandaag wordt gepresenteerd.

Naast geweld maken leden van de clubs zich in grote aantallen schuldig aan vermogensdelicten (ook ruim de helft), drugshandel en verboden wapenbezit (een derde). Het onderzoek vond plaats onder ruim 1.600 bij politie geregistreerde leden van de clubs en bijna 500 leden van zogeheten supportclubs. Hoe volledig het bestand is, kan onderzoeker en hoogleraar criminologie Arjan Blokland niet zeggen.

"Maar je zult hooguit een kleine correctie moeten toepassen. Iedereen die ooit door een wijkagent is aangemeld of staande is gehouden bij een verkeerscontrole, staat op de lijst."

Aanzienlijk gegroeid

De uitkomsten bevestigen een eerder onderzoek uit 2014, waarin de misdaden van een kleinere groep leden werden bekeken. Sindsdien zijn veel motorclubs aanzienlijk gegroeid. Blokland denkt dat een verbod op motorclubs, waar justitie momenteel werk van maakt, zinvol kan zijn. "Ik durf niet te voorspellen of de leden zich daadwerkelijk minder crimineel zullen gedragen. Maar feit is dat ze de jasjes en uitstraling van hun clubs op dit moment nadrukkelijk inzetten bij het plegen van delicten."