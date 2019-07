Meer dan helft Amerikaanse stranden vorig jaar vervuild met fecaliën



Joeri Vlemings

24 juli 2019

13u13

Bron: The Guardian 0 Heel wat Amerikaanse stranden kampten vorig jaar met sterke vervuiling van het zeewater. In meer dan de helft van de gecontroleerde badplaatsen werden er potentieel gevaarlijke hoeveelheden fecale bacteriën gevonden. Dat blijkt uit een rapport van het Environment America Research and Policy Center (EARPC). De klimaatcrisis zou die vervuiling naar verwachting nog doen toenemen.

De Amerikaanse overheid testte vorig jaar 2.620 stranden in 29 staten en Puerto Rico op veiligheid voor de volksgezondheid. 58 procent van de stranden bleken minstens één dag in 2018 zodanig vervuild met fecale bacteriën dat de veiligheidsdrempel overschreden werd. 605 plaatsen werden tijdens minstens een kwart van de uitgevoerde waterstalen potentieel onveilig bevonden.

Het meest vervuilde zeewater werd aangetroffen in de staten Illinois, Mississippi en Louisiana, waar alle gecontroleerde stranden minstens één dag een risico voor de gezondheid vormden. Ook Pennsylvania en Ohio scoorden slecht. En waar Amerikanen beter niet gaan zwemmen, is Singing Bridge Beach in Arenac county (Michigan). Het zeewater daar bleek bij elke controle op sporen van uitwerpselen onveilig. San Pedro Creek in San Mateo county (California) deed niet veel beter met een vastgestelde vervuiling in 91 procent van de tests.

Beter gesteld was het met New Hampshire, waar 15 van de 47 stranden minstens één dag niet voldeden aan de gezondheidsnorm. In Maine waren dat er 39 van de 85, en in Hawaï 90 van de 218.

Aan de Europese kant van de Atlantische Oceaan leken de resultaten een pak beter. 22.000 stranden van de Europese lidstaten, Albanië en Zwitserland werd de kwaliteit van het zeewater gecontroleerd. In 300 gevallen was die te laag. Maar Europa gebruikt andere testmethodes dan de VS, waardoor de vergelijking tussen de twee systemen mank loopt. “Ik heb de indruk dat Amerika strengere normen hanteert”, verduidelijkt Peter Kristensen van het Europees Milieuagentschap.

Fecale besmetting vindt plaats door overstorten van rioolwater in de zee. Dat gebeurt wanneer de zuiveringsinstallaties en rioleringen bij zware regenval onvoldoende capaciteit hebben. Mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid zijn: gastro-intestinale aandoeningen, ademhalingsproblemen, oog- en oorinfecties en huiduitslag. Volgens het verslag van de EARPC zijn er elk jaar in de VS naar schatting 57 miljoen ziektegevallen door vervuild water.

Door de klimaatwijziging krijgen we te maken met alsmaar zwaardere stormwinden die waarschijnlijk voor nog meer uitwerpselenvervuiling door overstorten zullen zorgen.

Toch blijft John Rumpler, co-auteur van het rapport, hoopvol. Sommige gemeentes investeren in infrastructuur om regenwater te helpen absorberen, zoals in regentonnen, uitgebreide groene ruimtes en daktuinen.

Volgens het Environmental Protection Agency (EPA), dat zich onder andere op de bevindingen van het EARPC baseert, waren de Amerikaanse stranden vorig jaar “het grootste deel van de tijd open en veilig voor recreatie” en “lagen de resultaten van 2018 in de lijn van die van vorige jaren”. Toch roept het EARPC de overheid op om maatregelen te treffen en meer te investeren in rioleringssystemen en waterzuiveringsinfrastructuur.

Meer over VS

milieu

milieuvervuiling

politiek