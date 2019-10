Meer dan half miljoen vreedzame betogers in Barcelona, rellen en branden bij aparte manifestatie TT ADN

18 oktober 2019

17u15

Bron: Belga, ANP, La Vanguardia, El Pais 432 Volgens de politie hebben vanavond 525.000 Catalanen in Barcelona gemanifesteerd tegen de strenge straffen die de separatistische politici maandag hebben gekregen. De manifestatie zelf verliep vreedzaam, bij een aparte betoging is de sfeer wel gespannen. In Catalonië vond vandaag een algemene staking plaats, op de vijfde dag van de protesten. Honderdduizenden demonstranten uit de bredere regio sijpelden vanmiddag al de stad binnen.

De vele separatisten uit Catalonië die sinds woensdag op weg waren richting Barcelona stroomden sinds vanmiddag de stad binnen. In afwachting van de massamanifestatie daar om 17 uur werden verschillende hoofdstraten afgesloten voor het verkeer. Betogers verzamelden zich op tal van plaatsen in de stad. Hoofdplaats van de manifestatie was de Gran Via, een van de drukste verkeersassen door de stad. Daar zijn volgens de gemeentelijke politie in totaal 525.000 manifestanten bij elkaar gekomen. Na de manifestatie willen betogers er een zitstaking van onbeperkte duur houden.



De duizenden betogers vertrokken woensdag vanuit vijf verschillende steden in Catalonië richting de hoofdstad: Girona, Vic, Tarragona, Tàrrega en Berga. In totaal legde elke groep ongeveer 100 kilometer af. Onderweg sloten zich steeds meer boze Catalanen aan.

Rellen

Op de Via Laietana, aan het hoofdkwartier van de politie, is de sfeer vanavond grimmiger. Daar verzamelden enkele honderden studenten en radicale separatisten en worden opnieuw containers in brand gestoken. De politie heeft de brede straat afgegrendeld en staat klaar met de wapenstok.

Groepjes radicale demonstranten spelen een kat-en-muisspel met de politie en trekken van kruispunt naar kruispunt, waar ze telkens nieuwe barricades opwerpen en containers in brand steken.

De beroemdste kathedraal van de stad in aanbouw, de Sagrada Familia, bleef vandaag als gevolg van de vele betogingen voor het publiek gesloten. Dichtbij de bekende toeristische trekpleister verzamelden zich honderden betogers. Het openbaar vervoer draaide op minimumdienst, veel scholen en universiteiten bleven dicht. Ook winkels bleven dicht in delen van het stadscentrum van Barcelona. “Ik heb het nog nooit zo rustig geweten op een weekdag”, aldus een conciërge in de wijk Eixample.



In de Seat-fabriek nabij Barcelona werd niet gewerkt, ook meerdere vestigingen van de Catalaanse supermarktketen Bonprue bleven dicht. Plaatselijke media melden dat groepjes activisten sommige kleine winkeliers belaagden en dwongen om luiken of deuren te sluiten.

Blokkades

Separatistische betogers hebben in Catalonië ook opnieuw wegen geblokkeerd, onder meer de autosnelweg A7 van Spanje naar Frankrijk. De weg werd afgesloten bij La Junquera, er werden onder meer spijkers op het wegdek gegooid. De autosnelweg A2 werd bij Lérida, ten westen van Barcelona, ook geblokkeerd door betogers.

Op de luchthaven van Barcelona werden tientallen vluchten afgelast, vooral van luchtvaartmaatschappijen Iberia en Vueling. De treinen rijden normaal, maar in het centrale station van Barcelona is extra veiligheidspersoneel ingezet.

‘Beroepsrelschoppers’

Het Spaanse Hooggerechtshof sprak afgelopen maandag gevangenisstraffen tot 13 jaar uit tegen negen boegbeelden van de Catalaanse separatistische strijd, voor hun rol bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Dat zorgde voor een golf van protest.

De ongeregeldheden van de afgelopen dagen lokken ook ‘beroepsrelschoppers’ naar Catalonië. Zo zouden tal van beruchte in het zwart gehulde ‘casseurs’ (hooligans) uit Frankrijk naar Barcelona zijn gekomen. Ook waren er zware incidenten tussen extreemrechtse manifestanten en separatisten. Twee extreemrechtse relschoppers die gisteren een jonge separatistische betoger te lijf gingen met knuppels, zijn vandaag gearresteerd, meldt de politie.

App en sites Tsunami Democràtic gesloten

Een Spaanse rechter heeft ondertussen aan de Guardia Civil het bevel gegeven de online communicatie van het platform Tsunami Democràtic plat te leggen. Via dat platform, dat vorige maand werd opgericht om de protesten tegen de veroordeling van de Catalaanse politici te stroomlijnen, worden protestacties in Catalonië gecoördineerd. De app werkt volledig anoniem.

Maar volgens een Spaanse rechter maakt het platform “terrorisme” mogelijk, schrijft El Pais op basis van gerechtelijke bronnen. Daarom moeten de website, de app en alle sociale mediaprofielen offline gehaald worden, klinkt het. Voorlopig werken het Twitterprofiel en de Instagram-pagina van het platform wel nog.

La Autoridad Judicial ha ordenado a las operadoras que dejen de dar servicio a los dominios en los que se asienta la Plataforma #Tsunamidemocratic tras ser identificados por la @guardiacivil, ya que podrían favorecer la comisión de delitos. pic.twitter.com/QU1P9TXS8f Guardia Civil 🇪🇸(@ guardiacivil) link