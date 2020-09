Meer dan duizend studenten besmet in universiteit South Carolina SVM

02 september 2020

12u35

Bron: New York Post 1 In één universiteit in South Carolina zijn 1.017 besmettingen vastgesteld bij studenten. Negen extra infecties bij het personeel brengen het totaal op 1.026. De grootste sprong vond op 29 augustus plaats, toen werden er maar liefst 302 bijkomende besmettingen geregistreerd.

Naar een verklaring is het niet ver zoeken: studenten houden er geregeld feestjes aan het zwembad, zonder daarbij rekening te houden met coronaregels. Vorige zaterdag moest de brandweer nog tussenbeide komen na een bezorgd telefoontje van de buren. Honderden feestvierders waren samengekomen, maar afstand hielden ze niet. Mondmaskers waren al helemaal uit den boze.

“Het leek wel Mardi Gras (een carnavalsviering die vooral bekendstaat om de stevige feestjes; nvdr)”, aldus brandweercommandant Aubrey Jenkins. “Er werd heel wat gedronken. Eén iemand verklaarde zelfs dat hij geen Covid-19 kan krijgen omdat hij immuun is.”

In de Verenigde Staten is de teller van het aantal besmettingen volgens Worldometer opgelopen tot 6.258.028. Het laatste miljoen besmettingen werd geregistreerd over een periode van 22 dagen. Om van 4 naar 5 miljoen besmettingen te gaan waren eerder 16 dagen nodig. De snelheid van de epidemie is dus aan het vertragen.



Dat is ook te merken aan de sterftecijfers. De kaap van 188.000 is inmiddels overschreden, maar de dagelijkse overlijdens liggen een stuk lager dan bij de piek in de lente. New York is met 33.039 doden (op 467.448 gevallen) de zwaarst getroffen staat.

Opvallend: in Californië ligt het aantal besmettingen veel hoger (716.739), maar toch vielen er 2,5 keer minder doden (13.170). Texas (13.061 doden na 647.688 besmettingen) en Florida (11.379 doden na 631.040 besmettingen) volgen dezelfde lijn.

