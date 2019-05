Meer dan duizend migranten steken grens over in Texas

JOLE

31 mei 2019

08u59

Bron: AP 0

Op bewakingsbeelden is te zien hoe migranten de Amerikaans-Mexicaanse grens oversteken. Volgens autoriteiten gaat het om meer dan duizend migranten. Dat is de grootste groep ooit. President Trump tweette over het incident. “1.036 mensen staken rond 4 uur illegaal de grens over in El Paso. Democraten moeten onze grenscontrole bijstaan en de mazen in het net oplossen”, schreef hij. De groep migranten werd later door de grenspolitie opgepakt. Sinds oktober werden er al 180 groepen van telkens meer dan honderd mensen opgepakt.