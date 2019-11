Meer dan duizend mensen opgepakt bij nieuwe massale betogingen in Chili, honderden gewonden ADN

13 november 2019

16u26

Bron: Belga 0 Bij de massale betogingen in Chili zijn er opnieuw rellen uitgebroken tussen de politie en een deel van de demonstranten. Er werden in totaal 1.020 manifestanten opgepakt, er raakten ook honderden mensen gewond.

In Santiago en in de andere steden werden in de nacht van dinsdag op woensdag 114 winkels geplunderd, 30 gebouwen in brand gestoken en 20 politiekantoren aangevallen. Volgens de gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten bij al die ongeregeldheden in totaal 347 agenten en 46 betogers gewond.

Gisteren hadden volgens de politie nog 250.000 mensen deelgenomen aan grote optochten tegen het regeringsbeleid. Alleen al in Santiago kwamen 80.000 mensen op straat.



De regering van president Sebastian Piñera beloofde maandag om met een plan te komen om de grondwet aan te passen. Die dateert nog van toen het land een dictatuur was. De conservatieve regering ziet het evenwel niet zitten om een constitutionele vergadering bijeen te roepen, zoals de demonstranten eisen. In plaats daarvan wil ze een debat voeren in het parlement, waar een brede consensus tussen de verschillende partijen nodig is om veranderingen aan de grondwet aan te brengen. President Piñera heeft intussen ook "alle actoren" opgeroepen om mee te werken aan een nieuwe grondwet.

De sociale onrust in Chili begon op 18 oktober, toen de regering de prijzen voor het openbaar vervoer verhoogde. Al snel ontaardde de situatie in nationaal protest tegen de diepe sociale ongelijkheid in het land. De aankondiging van sociale maatregelen en een regeringsherschikking heeft de betogers niet kunnen sussen.