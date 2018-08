Meer dan duizend arrestaties tijdens grootschalige operatie Braziliaanse politie TT

25 augustus 2018

11u34

Bron: Belga 0 Verspreid over Brazilië zijn gisteren meer dan duizend mensen opgepakt die verdacht worden van een resem misdrijven, waaronder moorden en geweld tegen vrouwen. Aan de operatie namen zowat 6.600 agenten deel, zo maakte het Braziliaanse ministerie van Openbare Veiligheid bekend.

Aan het einde van de dag waren 1.029 volwassenen en 75 jongeren opgepakt. Een zestigtal wapens en 150 kilo drugs werden in beslag genomen.

De operatie was voornamelijk gericht tegen geweld op vrouwen. Veertien mensen werden opgepakt wegens vrouwenmoord en 143 voor feiten van huiselijk geweld. Daarnaast werden 225 personen opgepakt voor moord, de anderen worden verdacht van drugstrafiek, illegaal wapenbezit en andere misdrijven.

"Belangrijk voor ons is de bescherming van het leven", verklaarde minister van Openbare Veiligheid Raul Jungmann tijdens een persconferentie in Brasilia. "We willen vooral vrouwenmoord bestrijden, een laffe en onaanvaardbare misdaad. Alle misdaden zijn dat, maar sommige zijn erger en weerzinwekkend, vooral die tegen vrouwen."

De operatie kwam er anderhalve maand voor algemene verkiezingen in Brazilië, waarbij de onveiligheid een belangrijk thema is.

Brazilië vestigde vorig jaar een triest record van 63.880 moorden, of zeven per uur. Er waren ruim 4.500 moorden op vrouwen. En één op de drie vrouwen ouder dan 16 jaar in Brazilië zegt het afgelopen haar minstens één keer slachtoffer te zijn geweest van fysiek, verbaal of psychologisch geweld, zo bleek in 2017 uit een onderzoek van het instituut Datafolha.