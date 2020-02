Meer dan dertig Turkse militairen gedood in Syrië, Washington veroordeelt “walgelijk offensief” HLA IB

27 februari 2020

23u07

Bron: Belga, ANP 10 Zeker 33 Turkse militairen zijn omgekomen door een luchtaanval in de Syrische provincie Idlib. Dat zegt de gouverneur van de zuidelijke Turkse provincie Hatay, die grenst aan Syrië. De aanval zou volgens Ankara zijn uitgevoerd door het Syrische regeringsleger of door Rusland, dat militaire steun geeft aan het Syrische regime van Bashar al-Assad. NAVO-voorman Jens Stoltenberg en de VS hebben “het walgelijke offensief” in Idlib veroordeeld.

Turkije reageerde na de luchtaanval met artilleriebombardementen op stellingen van het Syrische regeringsleger. Dat meldden overheidsfunctionarissen aan staatspersbureau Anadolu.

Bronnen zeggen dat de Turkse president Erdogan en zijn staf vanwege de aanval crisisberaad hebben gehouden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu belde bovendien met NAVO-voorman Jens Stoltenberg over de situatie in Idlib. Volgens Stoltenberg zit het regime van Bashar al-Assad achter het geweld. Bij monde van zijn woordvoerder riep hij “het Syrische regime en zijn bondgenoot Rusland” op hun offensief in Idlib te staken.

“Walgelijk offensief”

Ook de VS eisen dat het Syrische regime en Rusland hun “walgelijke” offensief in de Syrische provincie Idlib staken. “We staan naast onze NAVO-bondgenoot Turkije en blijven roepen om een onmiddellijk einde aan dit walgelijke offensief van het Assad-regime, Rusland en door Iran gesteunde strijdkrachten”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen, meldde eerder dat zeker 34 Turkse militairen zijn gedood in Idlib. Daar hebben opstandelingen die tegen Assad vechten na een burgeroorlog van negen jaar hun laatste bolwerk.

Het leger van Assad rukt de laatste weken steeds verder op in Idlib. Dat offensief heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije, dat al 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. Zo’n 950.000 mensen zouden op de vlucht zijn voor het geweld.

Situatie escaleert steeds verder

De situatie escaleerde de afgelopen tijd steeds verder. Het Turkse leger bemant observatieposten in Idlib en is herhaaldelijk onder vuur genomen. Dat leidde tot vergeldingsacties tegen Syrische regeringstroepen.

President Erdogan maakte eerder op donderdag nog melding van drie gesneuvelde militairen. Hij heeft Syrië eerder gesommeerd troepen voor het eind van de maand terug te trekken en waarschuwde dat zijn land anders zal ingrijpen.

Rusland beschuldigt Turkije juist van het steunen van “illegale gewapende groepen”.