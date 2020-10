Meer dan dertig miljard euro subsidies voor bedrijfswagens in Europa SVL

05 oktober 2020

13u05

Bron: Belga 0 In Europa wordt 32 miljard euro aan subsidies toegekend voor bedrijfswagens. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de groene drukkingsgroep Transport & Environment (T&E). Nagenoeg het volledige bedrag wordt toegekend aan wagens met een verbrandingsmotor op benzine of diesel. In België wordt de kost, via belastingvoordelen en vrijstellingen, geraamd op 2,3 miljard euro.

Volgens de ngo domineren slechts acht landen (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Spanje, Italië en Polen) de markt van de bedrijfswagens in Europa. T&E berekende dat België elke “bedrijfswagen” subsidieert voor een bedrag van 6.542 euro. De ngo ziet het probleem van die subsidies echter vooral in de impact op het klimaat. Uit de studie blijkt dat vorig jaar 96 procent van de inschrijvingen van nieuwe bedrijfswagens auto’s betrof op benzine of diesel. Opvallend, aangezien in het regeerakkoord staat dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens elektrisch moeten zijn.

“De tien grootste leasingbedrijven in Europa zijn goed voor 8 procent van de CO2-emissie door voertuigen in Europa. Bedrijfswagens leggen meer dan dubbel zoveel kilometers af dan auto’s van particulieren”, aldus T&E. De ngo benadrukt dat bedrijven er nochtans alle belang bij hebben om hun voertuigvloot te vergroenen. “Een interne analyse heeft uitgewezen dat de totale kost voor het bezit van een elektrische wagen 9 procent lager is dan die voor een dieselwagen.”

Momenteel zijn zes op de tien nieuwe wagens die in Europa verkocht worden bedrijfswagens. Daardoor biedt de elektrificatie van dit segment volgens T&E een gouden kans voor regeringen om hun nationale klimaatdoelstellingen te halen. Ze roept de regeringen op om de fiscaliteit rond bedrijfswagens te herzien in de richting van properdere auto’s.

