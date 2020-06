Meer dan dertig doden door tropische stormen, vooral El Salvador zwaar getroffen SVM

04 juni 2020

08u23

Bron: Belga 0 De tropische stormen Amanda en Cristobal hebben tot minstens 33 doden geleid in Centraal-Amerika. Dat blijkt uit een laatste balans.

Amanda kwam zondag aan land, Cristobal teisterde gisteren de regio. De tol van beide stormen is het hoogst in El Salvador, met 27 doden en 6 vermisten. In Honduras en Guatemala vielen respectievelijk vier en twee doden als gevolg van Amanda.

De twee tropische stormen hebben geleid tot grote overstromingen, aardverschuivingen en elektriciteits- en drinkwateronderbrekingen in de regio. De regering van El Salvador liet weten dat zowat 11.180 mensen geëvacueerd moesten worden, zij werden ondergebracht in 210 noodonderkomens.

Volgens de weersvoorspellingen zal de regen waarschijnlijk nog tot morgen of overmorgen aanhouden. De Salvadoraanse autoriteiten blijven de bevolking oproepen tot waakzaamheid.