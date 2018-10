Meer dan dertig doden bij militaire operatie in noordoosten van Congo Redactie

05 oktober 2018

21u55

Bron: Belga 0 Tijdens een twee weken durende militaire operatie in de provincie Ituri, in het noordoosten van Congo, zijn twee soldaten en dertig militieleden om het leven gekomen. Dat werd vrijdag vernomen bij het leger van de Democratische Republiek Congo.

Bij de militaire operatie vonden verschillende gevechten plaats tussen het Congolese leger en een rebellengroep. "Sinds de start van de operatie tegen de rebellen in het gebied Djugu hebben we twintig rebellen gedood in het dorp Linga en tien anderen in een ander dorp", zegt luitenant Jules Tshikudi, de woordvoerder van het leger. "We verloren ook twee soldaten."

Nog volgens de luitenant was de actie, tegen een niet nader genoemde rebellengroep, op 18 september opgestart. Zondag werd er een punt gezet achter de operatie. "Het leger heeft de heuvels, die bezet waren door deze militieleden, gezuiverd. Vandaag heerst er weer rust", zegt Alfred Efoloko, bestuurder van het gebied Djugu.

Sinds begin februari waren in Ituri meer dan honderd burgers om het leven gebracht door milities. Vooral de Hema, een van de belangrijkste bevolkingsgroepen in de provincie, werden daarbij geviseerd. Als gevolg van het geweld zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen.