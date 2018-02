Meer dan dertig doden bij aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea jv

27 februari 2018

07u31

Bron: dpa/afp 1 In Papoea-Nieuw-Guinea zijn meer dan dertig mensen, waarbij vier kinderen, om het leven gekomen door een aardbeving met een kracht van 7.6, zo hebben lokale media bericht.

De beving trof maandagochtend (plaatselijke tijd) de niet erg dichtbevolkte provincies Hela en Southern Highlands, zowat 560 kilometer ten noordwesten van Port Moresby, en sneed het transport en de communicatieverbindingen af.

In Mendi, de hoofdplaats van de Southern Highlands, vielen minstens dertien dodelijke slachtoffers. Achttien slachtoffers werden geteld in de regio's Kutubu en Bosave, aldus de Post Courier die een provinciale verantwoordelijke citeert. Er zouden ook meer dan 300 gewonden zijn.

Volgens een priester in de Papua New Guinea Today zijn er ook vier kinderen onder de doden. Een vijfde kind zou nog steeds samen met zijn ouders onder het puin liggen.

Geen enkele balans is al officieel. Er zijn reeds naschokken met een kracht tot 5.5 gemeten.

Aardbevingen komen frequent voor in Papoea-Nieuw-Guinea, dat gelegen is in de "vuurriem" van de Stille Oceaan waar de tectonische platen elkaar raken, een bron van aardbevingen en vulkanische activiteit.