Meer dan 90.000 Grieken protesteren tegen gebruik van naam Macedonië

21 januari 2018

18u30

Bron: Belga 2 In Thessaloniki, de hoofdstad van de Griekse provincie Macedonië, zijn zondag 90.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het gebruik van "Macedonië" als officiële naam voor het land ten noorden van Griekenland. Athene en Skopje voeren momenteel diplomatieke gesprekken om een oplossing te vinden voor hun jarenlange geschil.

Verschillende nationalistische organisaties, waarvan sommige ook van extreemrechtse signatuur, hadden opgeroepen tot de protestmars. Zij maken in hun mededelingen melding van meer dan 300.000 betogers, maar de politie houdt het op zowat 90.000 deelnemers. De betogers roepen slogans als: "Er is maar één Macedonië en het is in Griekenland" en "Alleen wij zijn de echte Macedoniërs".

De naamkwestie zorgt al bijna dertig jaar voor spanningen tussen Athene en Skopje. Het land Macedonië wordt als dusdanig erkend door landen als de VS, China, Rusland en het Verenigd Koninkrijk, maar Griekenland en de meeste andere Europese landen blijven het hebben over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Griekenland vreest namelijk dat het land op termijn ook de gelijknamige Griekse provincie zal claimen als het officieel als Macedonië wordt erkend.